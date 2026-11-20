В Агдаме в честь Дня города состоялся праздничный салют
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2026
- 21:29
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В Агдаме по случаю Дня города состоялся праздничный салют.
Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, салют завершил серию мероприятий, приуроченных ко Дню города Агдам, который отмечается 20 ноября.
В завершение праздничных мероприятий, продолжавшихся в течение дня, перед Агдамским центром мугама был организован салют, озаривший небо города яркими красками и подаривший жителям праздничное настроение.
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