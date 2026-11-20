В Агдаме по случаю Дня города состоялся праздничный салют.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Report, салют завершил серию мероприятий, приуроченных ко Дню города Агдам, который отмечается 20 ноября.

В завершение праздничных мероприятий, продолжавшихся в течение дня, перед Агдамским центром мугама был организован салют, озаривший небо города яркими красками и подаривший жителям праздничное настроение.