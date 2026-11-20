Пожар вспыхнул на борту танкера в результате нападения на судно у берегов Омана.

Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент произошел в восьми морских милях к северу от оманского города Хасаб.

По данным UKMTO, танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом, попавшим в носовую часть судна с левого борта.

Представитель судоходной компании, отвечающий за безопасность, сообщил о возникновении пожара на борту.

Информация о пострадавших не поступала. Название танкера и порт его приписки не уточняются.