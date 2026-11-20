У берегов Омана загорелся танкер после атаки
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 21:24
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Пожар вспыхнул на борту танкера в результате нападения на судно у берегов Омана.
Как передает Report, об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в восьми морских милях к северу от оманского города Хасаб.
По данным UKMTO, танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом, попавшим в носовую часть судна с левого борта.
Представитель судоходной компании, отвечающий за безопасность, сообщил о возникновении пожара на борту.
Информация о пострадавших не поступала. Название танкера и порт его приписки не уточняются.
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