Ağdam Şəhəri Günü atəşfəşanlıqla yekunlaşıb
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 21:23
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Ağdam Şəhəri Günü münasibətilə şəhərdə atəşfəşanlıq təşkil olunub.
"Report"un Ağdama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, 20 Noyabr – Ağdam Şəhəri Günü münasibətilə keçirilən silsilə tədbirlər atəşfəşanlıqla yekunlaşıb.
Gün ərzində davam edən tədbirlərin sonunda Ağdam Muğam Mərkəzinin qarşısında təşkil olunan atəşfəşanlıq şəhər səmasını al-əlvan rənglərə boyayıb, sakinlərin bayram sevincini daha da artırıb.
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