Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обложить высокими налогами американские компании, которые будут строить центры обработки данных (ЦОД) за рубежом, в частности в Китае.

Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции, посвященной итогам его азиатского турне.

"Мы не позволим компаниям строить центры обработки данных в других государствах. Если они будут это делать, <...> мы обложим их колоссальным налогом", - сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен допускать переноса вычислительной инфраструктуры за пределы страны, поскольку этим может воспользоваться Китай.

"Мы не позволим, чтобы центры обработки данных перемещали в другие страны. А то Китай примет их все", - добавил президент США.

По его словам, в отношении компаний, которые попытаются перенести дата-центры за рубеж, будут введены крупные штрафные санкции.