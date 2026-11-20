Около 87 тыс. человек приняли участие в очередных молодежных акциях протеста, прошедших в ряде городов Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на организатора протестов - молодежное движение Gen Z regelt ("Поколение Z решает").

Участники акций выступили с требованиями повышения качества образования, пересмотра климатической политики и справедливого распределения нагрузки между поколениями, а также выразили недовольство политикой властей в вопросах военной службы.

"На протяжении многих лет молодежь требует качественного образования, климатической политики, обеспечивающей наше будущее, и справедливого распределения нагрузки между поколениями. Вместо этого на нас экономят и без нашего ведома решают, когда нам идти на войну. Если правительство не хочет нас слушать, значит, мы заявим о себе громко", - заявил представитель движения Стивен Седехи.