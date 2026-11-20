По меньшей мере три человека погибли в результате мощного шторма, обрушившегося на город Тупансиретан в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.

По словам мэра города Густаву Терры, стихия разрушила или повредила около 8 тыс. из 8,6 тыс. жилых зданий в населенном пункте, где проживают более 20 тыс. человек.

Значительный ущерб также нанесен торговым и промышленным предприятиям, сельскохозяйственным угодьям и зернохранилищам. В городе полностью нарушено электро- и водоснабжение, наблюдаются перебои со связью.

По данным региональной службы гражданской обороны, точное число пострадавших пока уточняется. Единственная больница города лишилась крыши и диагностического оборудования, в связи с чем пострадавших эвакуируют в соседние муниципалитеты.

Согласно данным Национального института метеорологии Бразилии, скорость ветра во время шторма достигала 31,7 м/с (114 км/ч).

Улицы города завалены градом, поваленными деревьями, столбами и обломками зданий.