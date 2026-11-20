Азербайджан и Индонезия обсудили перспективы расширения сотрудничества
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 22:27
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Посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми провел встречу с начальником Управления стран Азии и Тихоокеанского региона МИД Азербайджана Исмаилом Асадовым.
Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства Индонезии в Instagram.
В ходе встречи, состоявшейся 18 ноября, стороны обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества между странами в различных сферах.
Azərbaycan və İndoneziya arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib
Azerbaijan, Indonesia discuss prospects for expanding cooperation
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