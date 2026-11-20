Посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми провел встречу с начальником Управления стран Азии и Тихоокеанского региона МИД Азербайджана Исмаилом Асадовым.

Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства Индонезии в Instagram.

В ходе встречи, состоявшейся 18 ноября, стороны обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества между странами в различных сферах.