Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что личное взаимодействие лидеров США, России и Китая имеет бесценное значение и определяет характер дальнейших контактов между тремя странами, в том числе на уровне государственных аппаратов.

Как передает Report, об этом глава американской дипломатии заявил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной итогам азиатского турне президента США Дональда Трампа.

"Это задает тон всему остальному. Чем лучше ладят между собой эти три лидера, тем проще будет впоследствии достичь конкретных договоренностей и тем благоприятнее будет для этого обстановка, будь то в отношениях с Россией, с Китаем или между всеми тремя странами. Такие контакты бесценны. И я хочу, чтобы все понимали, что отношения между главами государств бесценны", - подчеркнул Рубио.

По его словам, трехсторонняя встреча заложила основу для дальнейших дипломатических и торговых переговоров между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

"Если лидеры не могут ладить друг с другом, взаимодействовать и поддерживать позитивные отношения, то невозможно добиться ничего хорошего для их стран и безопасности во всем мире. Поэтому я рад, что эти лидеры смогли провести переговоры", - отметил госсекретарь.

Он выразил надежду, что достигнутое взаимопонимание позволит вести сложную дипломатическую работу и торговые переговоры в интересах не только американского народа, но и всего мира.

Рубио также подчеркнул необходимость проведения регулярных консультаций между руководителями трех государств.

"Сама мысль о том, что этим троим лидерам не следует вести консультации на регулярной основе, не просто абсурдна, а опасна хотя бы потому, что эти три страны, как минимум, должны иметь возможность взаимодействовать", - заявил глава американской дипломатии.

Он добавил, что непосредственное общение глав государств необходимо для формирования благоприятной атмосферы для дальнейших переговоров.

Напомним, что 19 ноября президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне.