Азербайджан расширяет сотрудничество с университетами США в аграрной сфере
- 20 ноября, 2026
- 23:23
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Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках визита в США провел встречи с представителями Университета штата Оклахома, Лэнгстонского университета и Мэрилендского университета.
Как передает Report, об этом министр сообщил в социальной сети X.
В ходе встреч обсуждалась реализация совместной программы двойного диплома между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Университетом штата Оклахома. Отмечалось, что первый обмен студентами состоится в следующем году.
Стороны также рассмотрели вопросы расширения межвузовского сотрудничества, увеличения числа специальностей в рамках программы двойного диплома, укрепления научно-исследовательских и академических связей.
В рамках визита Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью и научными исследованиями Американского института козоводства, функционирующего при Лэнгстонском университете. Состоялся обмен мнениями о научных и практических достижениях в области козоводства, возможностях обмена опытом и реализации совместных исследовательских проектов.
В ходе посещения Колледжа сельского хозяйства и природных ресурсов Мэрилендского университета министр ознакомился с деятельностью Лаборатории цифрового и точного земледелия.
В рамках презентации была представлена информация об исследованиях в области применения технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, оптимизации графиков орошения, раннего выявления и диагностики заболеваний растений.
Министр отметил, что данные направления сотрудничества будут способствовать расширению международных связей высших учебных заведений Азербайджана, внедрению современных подходов в аграрное образование и укреплению научного потенциала в приоритетных отраслях сельского хозяйства.
#ABŞ-yə səfərimiz çərçivəsində #Oklahoma Dövlət Universiteti, #Langston Universiteti və #Maryland Universitetinin heyəti ilə görüşlər keçirdik. Görüş zamanı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında imzalanmış #ikili #diplom proqramının icrası məsələlərini, növbəti ildən etibarən ilk tələbə mübadiləsinin həyata keçiriləcəyini diqqətə çatdırdıq. Eyni zamanda, universitetlər arasında mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinin, ikili diplom proqramı üzrə ixtisasların sayının artırılmasının, #elmitədqiqat və akademik əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq. Səfər çərçivəsində, həmçinin Langston Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Amerika Keçiçilik İnstitutunun fəaliyyəti və bu sahədə həyata keçirdiyi elmi-tədqiqat işləri ilə tanış olduq. Keçiçilik sahəsində əldə edilmiş elmi və praktiki nailiyyətlərin qarşılıqlı paylaşılması, təcrübə mübadiləsinin təşkili və birgə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Maryland Universitetinin Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar Kollecinə səfərimiz çərçivəsində isə Rəqəmsal və Dəqiq Kənd Təsərrüfatı Laboratoriyasında aparılan elmi-tədqiqat işləri və əldə edilmiş nəticələrlə tanış olduq. Təqdimat zamanı #süni #intellekt texnologiyalarının kənd təsərrüfatında tətbiqi, xüsusilə suvarma qrafiklərinin optimal şəkildə müəyyənləşdirilməsi, bitki xəstəliklərinin erkən mərhələdə aşkarlanması və diaqnostikası istiqamətində həyata keçirilən tədqiqatlar və əldə olunan innovativ nəticələr barədə ətraflı məlumat verildi. Əminik ki, bu əməkdaşlıq istiqamətləri Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, #aqrar #təhsildə müasir yanaşmaların tətbiqinə və kənd təsərrüfatının prioritet sahələri üzrə elmi potensialın gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.— Məcnun Məmmədov (@MajnunMammadov) November 20, 2026