Azərbaycanın üç ABŞ universiteti ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
- 20 noyabr, 2026
- 23:21
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Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov ABŞ-yə səfəri çərçivəsində Oklahoma Dövlət Universiteti, Lenqston Universiteti və Merilend Universitetinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirib.
"Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Görüşlərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında imzalanmış ikili diplom proqramının icrası müzakirə olunub. Bildirilib ki, gələn ildən etibarən ilk tələbə mübadiləsi həyata keçiriləcək.
Tərəflər universitetlər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ikili diplom proqramı üzrə ixtisasların sayının artırılması, elmi-tədqiqat və akademik əlaqələrin gücləndirilməsi məsələlərini də nəzərdən keçiriblər.
Səfər çərçivəsində Məcnun Məmmədov Lenqston Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Amerika Keçiçilik İnstitutunun fəaliyyəti və elmi-tədqiqat işləri ilə tanış olub. Keçiçilik sahəsində elmi və praktiki nailiyyətlərin paylaşılması, təcrübə mübadiləsi və birgə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Merilend Universitetinin Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar Kollecinə səfər zamanı isə Rəqəmsal və Dəqiq Kənd Təsərrüfatı Laboratoriyasının fəaliyyəti ilə tanışlıq olub.
Təqdimatda süni intellekt texnologiyalarının kənd təsərrüfatında tətbiqi, suvarma qrafiklərinin optimallaşdırılması, bitki xəstəliklərinin erkən aşkarlanması və diaqnostikası istiqamətində aparılan tədqiqatlar barədə məlumat verilib.
Nazir qeyd edib ki, bu əməkdaşlıq istiqamətləri Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, aqrar təhsildə müasir yanaşmaların tətbiqinə və kənd təsərrüfatının prioritet sahələri üzrə elmi potensialın gücləndirilməsinə töhfə verəcək.
#ABŞ-yə səfərimiz çərçivəsində #Oklahoma Dövlət Universiteti, #Langston Universiteti və #Maryland Universitetinin heyəti ilə görüşlər keçirdik. Görüş zamanı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında imzalanmış #ikili #diplom proqramının icrası məsələlərini, növbəti ildən etibarən ilk tələbə mübadiləsinin həyata keçiriləcəyini diqqətə çatdırdıq. Eyni zamanda, universitetlər arasında mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinin, ikili diplom proqramı üzrə ixtisasların sayının artırılmasının, #elmitədqiqat və akademik əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq. Səfər çərçivəsində, həmçinin Langston Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Amerika Keçiçilik İnstitutunun fəaliyyəti və bu sahədə həyata keçirdiyi elmi-tədqiqat işləri ilə tanış olduq. Keçiçilik sahəsində əldə edilmiş elmi və praktiki nailiyyətlərin qarşılıqlı paylaşılması, təcrübə mübadiləsinin təşkili və birgə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Maryland Universitetinin Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar Kollecinə səfərimiz çərçivəsində isə Rəqəmsal və Dəqiq Kənd Təsərrüfatı Laboratoriyasında aparılan elmi-tədqiqat işləri və əldə edilmiş nəticələrlə tanış olduq. Təqdimat zamanı #süni #intellekt texnologiyalarının kənd təsərrüfatında tətbiqi, xüsusilə suvarma qrafiklərinin optimal şəkildə müəyyənləşdirilməsi, bitki xəstəliklərinin erkən mərhələdə aşkarlanması və diaqnostikası istiqamətində həyata keçirilən tədqiqatlar və əldə olunan innovativ nəticələr barədə ətraflı məlumat verildi. Əminik ki, bu əməkdaşlıq istiqamətləri Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, #aqrar #təhsildə müasir yanaşmaların tətbiqinə və kənd təsərrüfatının prioritet sahələri üzrə elmi potensialın gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.— Məcnun Məmmədov (@MajnunMammadov) November 20, 2026