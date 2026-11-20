Azerbaijani agriculture minister explores cooperation with US universities
- 20 November, 2026
- 23:49
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Azerbaijan's Agriculture Minister Majnun Mammadov met with representatives of Oklahoma State University, Langston University and the University of Maryland during his visit to the United States.
Report informs that the minister shared details of the meetings in a post on X.
Discussions covered the implementation of the dual degree agreement signed between Azerbaijan State Agricultural University and Oklahoma State University. The first student exchanges are scheduled to begin next year.
The sides also considered expanding cooperation between the universities, increasing the number of disciplines covered by the dual degree program, and strengthening research and academic ties.
During his visit to Langston University, Mammadov learned about the activities and research of its American Institute for Goat Research. Discussions focused on sharing scientific and practical advances in goat farming, exchanging expertise and conducting joint research projects.
At the University of Maryland's College of Agriculture and Natural Resources, the minister toured the Digital and Precision Agriculture Laboratory.
A presentation outlined research into agricultural applications of artificial intelligence, irrigation scheduling optimization, and the early detection and diagnosis of plant diseases.
Mammadov said these areas of cooperation would help expand the international ties of Azerbaijani universities, introduce modern approaches to agricultural education and strengthen research capacity in priority agricultural sectors.
#ABŞ-yə səfərimiz çərçivəsində #Oklahoma Dövlət Universiteti, #Langston Universiteti və #Maryland Universitetinin heyəti ilə görüşlər keçirdik. Görüş zamanı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında imzalanmış #ikili #diplom proqramının icrası məsələlərini, növbəti ildən etibarən ilk tələbə mübadiləsinin həyata keçiriləcəyini diqqətə çatdırdıq. Eyni zamanda, universitetlər arasında mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinin, ikili diplom proqramı üzrə ixtisasların sayının artırılmasının, #elmitədqiqat və akademik əməkdaşlığın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq. Səfər çərçivəsində, həmçinin Langston Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Amerika Keçiçilik İnstitutunun fəaliyyəti və bu sahədə həyata keçirdiyi elmi-tədqiqat işləri ilə tanış olduq. Keçiçilik sahəsində əldə edilmiş elmi və praktiki nailiyyətlərin qarşılıqlı paylaşılması, təcrübə mübadiləsinin təşkili və birgə tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Maryland Universitetinin Kənd Təsərrüfatı və Təbii Ehtiyatlar Kollecinə səfərimiz çərçivəsində isə Rəqəmsal və Dəqiq Kənd Təsərrüfatı Laboratoriyasında aparılan elmi-tədqiqat işləri və əldə edilmiş nəticələrlə tanış olduq. Təqdimat zamanı #süni #intellekt texnologiyalarının kənd təsərrüfatında tətbiqi, xüsusilə suvarma qrafiklərinin optimal şəkildə müəyyənləşdirilməsi, bitki xəstəliklərinin erkən mərhələdə aşkarlanması və diaqnostikası istiqamətində həyata keçirilən tədqiqatlar və əldə olunan innovativ nəticələr barədə ətraflı məlumat verildi. Əminik ki, bu əməkdaşlıq istiqamətləri Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsinə, #aqrar #təhsildə müasir yanaşmaların tətbiqinə və kənd təsərrüfatının prioritet sahələri üzrə elmi potensialın gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.— Məcnun Məmmədov (@MajnunMammadov) November 20, 2026