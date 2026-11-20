Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге американского штата Калифорния в районе Лос-Анджелеса.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 03:25 по местному времени (15:25 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения находился примерно в 1 км к северо-западу от города Коммерс в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 15,45 км.

Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 4,2, затем показатель был повышен до 4,4, после чего вновь пересмотрен до 4,2.

Подземные толчки ощущались и в соседних городах на юге Калифорнии.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.