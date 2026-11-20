В США произошло землетрясение
Другие страны
- 20 ноября, 2026
- 23:13
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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юге американского штата Калифорния в районе Лос-Анджелеса.
Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 03:25 по местному времени (15:25 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения находился примерно в 1 км к северо-западу от города Коммерс в округе Лос-Анджелес. Очаг залегал на глубине 15,45 км.
Первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 4,2, затем показатель был повышен до 4,4, после чего вновь пересмотрен до 4,2.
Подземные толчки ощущались и в соседних городах на юге Калифорнии.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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