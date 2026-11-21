Дональд Трамп предложил Стивену Миллеру баллотироваться в президенты США
- 21 ноября, 2026
- 01:19
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Президент США Дональд Трамп предложил заместителю главы аппарата Белого дома Стивену Миллеру выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной итогам его азиатского турне.
Обращаясь к Миллеру в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Трамп в шутливой форме предложил ему принять участие в президентских выборах.
"У нас сенсационная новость. Он оказался лучше этих двух парней! Хочешь баллотироваться в президенты?" - спросил американский лидер.
Миллер в ответ улыбнулся, однако комментировать предложение не стал.
При этом Трамп назвал своего советника "самым могущественным человеком в мире".
В ходе пресс-конференции президент США также прокомментировал разногласия между министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником по вопросам экспортного контроля в отношении Китая.
Трамп дал понять, что сохраняет доверие к Латнику и не намерен отправлять его в отставку.
"Он прирожденный бизнесмен. У него природное деловое чутье. Я считаю, что он очень хорошо справляется со своей работой", - подчеркнул глава Белого дома.