Президент США Дональд Трамп предложил заместителю главы аппарата Белого дома Стивену Миллеру выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной итогам его азиатского турне.

Обращаясь к Миллеру в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Трамп в шутливой форме предложил ему принять участие в президентских выборах.

"У нас сенсационная новость. Он оказался лучше этих двух парней! Хочешь баллотироваться в президенты?" - спросил американский лидер.

Миллер в ответ улыбнулся, однако комментировать предложение не стал.

При этом Трамп назвал своего советника "самым могущественным человеком в мире".

В ходе пресс-конференции президент США также прокомментировал разногласия между министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником по вопросам экспортного контроля в отношении Китая.

Трамп дал понять, что сохраняет доверие к Латнику и не намерен отправлять его в отставку.

"Он прирожденный бизнесмен. У него природное деловое чутье. Я считаю, что он очень хорошо справляется со своей работой", - подчеркнул глава Белого дома.