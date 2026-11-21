Сотрудники крупных американских технологических компаний, в том числе Anthropic, Google, Nvidia и OpenAI, готовы платить до $25 тыс. за услуги по индивидуальному подбору партнера.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times.

По данным издания, в Сан-Франциско (штат Калифорния) IT-специалисты обращаются за помощью к профессиональной свахе Доминик Ванг.

Она проводит индивидуальные консультации, дает рекомендации по улучшению внешнего вида клиентов и организует фотосессии для оформления профилей на сайтах знакомств.

Стоимость годовой программы индивидуального подбора партнера составляет $25 тыс.

Кроме того, клиентам предлагаются пробные свидания стоимостью $1 тыс., по итогам которых специалист анализирует их поведение и дает рекомендации. Восьминедельный курс по развитию навыков общения и построению отношений обходится в $4 тыс.

По словам Ванг, многие ее клиенты обладают высоким интеллектом и добились профессиональных успехов, однако испытывают трудности в межличностном общении.