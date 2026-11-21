IT-специалисты в США платят до $25 тыс. за помощь в поиске партнера
- 21 ноября, 2026
- 01:00
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Сотрудники крупных американских технологических компаний, в том числе Anthropic, Google, Nvidia и OpenAI, готовы платить до $25 тыс. за услуги по индивидуальному подбору партнера.
Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Times.
По данным издания, в Сан-Франциско (штат Калифорния) IT-специалисты обращаются за помощью к профессиональной свахе Доминик Ванг.
Она проводит индивидуальные консультации, дает рекомендации по улучшению внешнего вида клиентов и организует фотосессии для оформления профилей на сайтах знакомств.
Стоимость годовой программы индивидуального подбора партнера составляет $25 тыс.
Кроме того, клиентам предлагаются пробные свидания стоимостью $1 тыс., по итогам которых специалист анализирует их поведение и дает рекомендации. Восьминедельный курс по развитию навыков общения и построению отношений обходится в $4 тыс.
По словам Ванг, многие ее клиенты обладают высоким интеллектом и добились профессиональных успехов, однако испытывают трудности в межличностном общении.