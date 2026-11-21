Президент США Дональд Трамп призвал американскую технологическую компанию Nvidia вернуть на пост генерального директора Дженсена Хуанга, предоставив ему второй шанс после принесения извинений.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Я был бы очень рад его возвращению. Он один из самых выдающихся умов в мире. Я хотел бы, чтобы Дженсен получил второй шанс. Мы страна, в которой людям дают второй шанс, и я был бы рад вновь видеть его во главе компании", - сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что Хуангу следует принести искренние извинения перед возвращением к работе.

Трамп также сообщил, что обсуждал ситуацию вокруг бывшего главы Nvidia с председателем КНР Си Цзиньпином во время их встречи на этой неделе в китайском Шэньчжэне.

"Председатель Си сказал мне, что он блестящий человек. И это действительно так. Думаю, руководство компании поступило бы разумно, если бы приняло его извинения и позволило вернуться к работе", - отметил американский лидер.

Напомним, что Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 11 ноября. Временно исполняющей обязанности главы компании была назначена финансовый директор Колетт Кресс.