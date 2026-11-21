США ввели санкции против четырех граждан Ирана
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 02:05
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Министерство финансов США включило четырех граждан Ирана в санкционный список.
Как сообщает Report, соответствующее уведомление опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
По утверждению ведомства, попавшие под ограничения лица выступали посредниками при поставках иранской нефти в другие страны.
Включение в санкционный список предусматривает блокировку активов, находящихся под юрисдикцией США, а также запрет американским гражданам и компаниям на проведение операций с фигурантами списка.
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