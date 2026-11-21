В результате ракетного удара российских войск по украинскому городу Кривой Рог погибли два человека, еще 42 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, среди погибших – 20-летняя девушка и семилетний мальчик. В числе 42 пострадавших четверо детей. Состояние 27 раненых оценивается как тяжелое.

В результате атаки повреждены 23 многоквартирных жилых дома, медицинское учреждение и коммерческие объекты.

На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий удара.