В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли два человека, 42 пострадали
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 02:16
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В результате ракетного удара российских войск по украинскому городу Кривой Рог погибли два человека, еще 42 получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, среди погибших – 20-летняя девушка и семилетний мальчик. В числе 42 пострадавших четверо детей. Состояние 27 раненых оценивается как тяжелое.
В результате атаки повреждены 23 многоквартирных жилых дома, медицинское учреждение и коммерческие объекты.
На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий удара.
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