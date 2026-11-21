В Турции в ходе операции, проведенной в пяти городах под координацией правоохранительных органов Анкары, задержаны 15 подозреваемых, которые, выдавая себя за полицейских и прокуроров, обманули 11 человек на общую сумму около 65 млн турецких лир (примерно 2,5 млн манатов).

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в ходе расследования установлено, что подозреваемые звонили гражданам и утверждали, будто в отношении них возбуждены уголовные дела, а их персональные данные попали в руки преступных группировок.

Чтобы войти в доверие к потерпевшим, мошенники отправляли им поддельные полицейские удостоверения и различные документы.

Из числа задержанных 12 человек заключены под стражу, в отношении двух избрана мера судебного контроля, еще один помещен под домашний арест.