Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к переговорам по вопросу запасов урана, обогащенного до 60%, однако исключил возможность вывоза этого материала за пределы страны.

Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД заявил в интервью газете Iran.

По словам Арагчи, стороны могут выработать справедливую формулу урегулирования вопроса обогащения урана. Однако эта проблема должна решаться в рамках более широкого соглашения, которое обеспечит защиту национальных интересов Ирана.

Министр также подчеркнул, что официальная ядерная доктрина страны остается неизменной.

Говоря о перспективах переговоров с США, Арагчи отметил, что Тегеран стремится выйти из нынешнего тупика, который он охарактеризовал как состояние "ни войны, ни мира", и заключить "хорошее, достойное и долгосрочное соглашение", способное предотвратить новый вооруженный конфликт.

Глава МИД Ирана также подтвердил, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться предложениями через посредников в Катаре и Пакистане.