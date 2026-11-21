Аббас Арагчи: Иран не намерен вывозить обогащенный уран из страны
- 21 ноября, 2026
- 03:58
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к переговорам по вопросу запасов урана, обогащенного до 60%, однако исключил возможность вывоза этого материала за пределы страны.
Как сообщает Report, об этом глава иранского МИД заявил в интервью газете Iran.
По словам Арагчи, стороны могут выработать справедливую формулу урегулирования вопроса обогащения урана. Однако эта проблема должна решаться в рамках более широкого соглашения, которое обеспечит защиту национальных интересов Ирана.
Министр также подчеркнул, что официальная ядерная доктрина страны остается неизменной.
Говоря о перспективах переговоров с США, Арагчи отметил, что Тегеран стремится выйти из нынешнего тупика, который он охарактеризовал как состояние "ни войны, ни мира", и заключить "хорошее, достойное и долгосрочное соглашение", способное предотвратить новый вооруженный конфликт.
Глава МИД Ирана также подтвердил, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться предложениями через посредников в Катаре и Пакистане.