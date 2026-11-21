В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, эпицентр стихии находился в 111 км к северо-западу от города Уанкайо с населением более 370 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 118 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.