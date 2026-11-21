В Перу произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 04:47
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В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, эпицентр стихии находился в 111 км к северо-западу от города Уанкайо с населением более 370 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 118 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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