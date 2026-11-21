Министр обороны США Пит Хегсет распорядился ограничить военное сотрудничество с Канадой.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, соответствующее распоряжение глава Пентагона отдал на прошлой неделе. Источники газеты полагают, что канадские власти могут воспринять это решение как серьезный дипломатический демарш со стороны Вашингтона.

При этом масштабы предстоящих ограничений пока остаются неизвестными. Как отмечают собеседники издания, распоряжение не затронет обмен разведывательной информацией, а также взаимодействие вооруженных сил двух стран в рамках НАТО и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Вашингтон намерен сосредоточиться на направлениях двустороннего сотрудничества, способствующих укреплению безопасности обеих стран.

По его словам, США "уделяют приоритетное внимание возможностям двустороннего сотрудничества, которое укрепляет оборону территорий обеих стран и общего для них полушария, одновременно содействуя способности Канады выполнять свои обязательства перед НАТО".