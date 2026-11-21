The Times: Премьер-министр Великобритании намерен вернуть страну в Евросоюз
- 21 ноября, 2026
- 05:22
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем убежден в необходимости возвращения страны в Европейский союз.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ближайшего окружения главы правительства.
"Он хочет вернуться в Евросоюз. Такова правда. Он глубоко убежден в необходимости этого шага и считает, что общественное мнение на его стороне", - заявил собеседник издания.
По информации газеты, Бернем намерен в течение года провести консультации с Брюсселем по вопросам долгосрочных отношений Великобритании с ЕС.
При этом официально о планах повторного вступления страны в Евросоюз британское правительство не объявляло.
Напомним, Великобритания вышла из состава ЕС 31 января 2020 года по итогам референдума, состоявшегося в июне 2016 года.