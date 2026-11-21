Премьер-министр Великобритании Энди Бернем убежден в необходимости возвращения страны в Европейский союз.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ближайшего окружения главы правительства.

"Он хочет вернуться в Евросоюз. Такова правда. Он глубоко убежден в необходимости этого шага и считает, что общественное мнение на его стороне", - заявил собеседник издания.

По информации газеты, Бернем намерен в течение года провести консультации с Брюсселем по вопросам долгосрочных отношений Великобритании с ЕС.

При этом официально о планах повторного вступления страны в Евросоюз британское правительство не объявляло.

Напомним, Великобритания вышла из состава ЕС 31 января 2020 года по итогам референдума, состоявшегося в июне 2016 года.