КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника над Ормузским проливом
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 08:09
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Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом говорится в заявлении КСИР.
По данным иранской стороны, около часа назад 58-й по счету американский беспилотник MQ-9 был обнаружен и сбит с применением новой системы противовоздушной обороны КСИР.
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