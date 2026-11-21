Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом говорится в заявлении КСИР.

По данным иранской стороны, около часа назад 58-й по счету американский беспилотник MQ-9 был обнаружен и сбит с применением новой системы противовоздушной обороны КСИР.