İran Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduğunu açıqlayıb
Region
- 21 noyabr, 2026
- 08:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) hava hücumundan müdafiə qüvvələri Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus 58-ci MQ-9 pilotsuz uçuş aparatını vurub.
"Report" IRNA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə SEPAH məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ABŞ ordusuna məxsus 58-ci MQ-9 pilotsuz uçuş aparatı bir saat əvvəl SEPAH-ın yeni hava hücumundan müdafiə sistemi vasitəsilə ələ keçirilərək vurulub.
Son xəbərlər
08:39
"Bavariya"nın futbolçusu ciddi zədələnibFutbol
08:12
İlham Əliyev və To Lam Birgə Bəyanat qəbul ediblər, Azərbaycan-Vyetnam sənədləri mübadilə olunubXarici siyasət
08:04
İran Hörmüz boğazı üzərində ABŞ-yə məxsus PUA-nı vurduğunu açıqlayıbRegion
07:44
FTB sistemləri bir neçə ay ərzində ikinci dəfə kiberhücuma məruz qalıbDigər ölkələr
07:04
İlham Əliyevin Vyetnam Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olubXarici siyasət
06:55
ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sisteminə kiberhücum olubDigər ölkələr
06:23
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Hanoyda rəsmi qarşılanma mərasimi olubXarici siyasət
05:51
Prezident İlham Əliyev gürcüstanlı həmkarına başsağlığı veribRegion
05:44
Baş nazir Britaniyanı Avropa İttifaqına qaytarmaq istəyirDigər ölkələr