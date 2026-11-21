İlham Əliyevin Vyetnam Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub
Xarici siyasət
- 21 noyabr, 2026
- 07:04
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Noyabrın 21-də Hanoyda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti To Lam ilə geniş tərkibdə görüşü olub.
Bu barədə "Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verib.
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Вьетнама в расширенном составе
Ilham Aliyev holds expanded meeting with President of Vietnam
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