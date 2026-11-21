Peruda güclü zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 05:13
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Peruda 6,9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri 370 mindən çox əhalisi olan Uankayo şəhərindən 111 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 118 kilometr dərinlikdə olub.
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