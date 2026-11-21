Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование в связи с кибератакой на национальную базу данных, содержащую сведения о преступлениях и правонарушениях.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом стало известно от источников, знакомых с ситуацией.

По их данным, хакерской атаке подверглась информационная система Национального центра информации о преступлениях (NCIC), которой пользуются правоохранительные органы по всей территории США.

База данных используется для проверки информации о разыскиваемых лицах, действующих ордерах и обмена сведениями между правоохранительными структурами.

Телекомпания отмечает, что это уже второй случай проникновения хакеров в системы ФБР за последние несколько месяцев. В сентябре злоумышленники атаковали информационную инфраструктуру бюро с целью получения персональных данных его сотрудников.