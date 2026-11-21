В Ханое 21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам".

Как сообщает корреспондент Report из Вьетнама, затем с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

"Меморандумом о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам по сотрудничеству в сфере пожарных и спасательных служб" обменялись министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг.

"Меморандумом о взаимопонимании между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Офисом Президента Социалистической Республики Вьетнам" обменялись руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев и заместитель руководителя Офиса президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хоанг Ань.

"Исполнительным договором между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и компанией ROX Group об оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции и проекта ветряной электростанции в Азербайджанской Республике" обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и основатель и председатель ROX Group Чан Ань Туан.