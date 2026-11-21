В Турции объявлен желтый уровень погодной опасности для 24 провинций
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 09:12
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Главное управление метеорологии Турции (MGM) объявило желтый уровень погодной опасности для 24 провинций, включая Стамбул, в связи с ожидаемыми 21 ноября сильными осадками.
Как сообщает Report, в ряде регионов прогнозируются сильные ливни, грозы и шторм. В горных районах Восточного Причерноморья и Восточной Анатолии на высоте более 2 000 метров ожидаются мокрый снег и снег.
Метеорологи предупредили об угрозе наводнений, подтоплений, оползней, ударов молний и сильного ветра и призвали жителей соблюдать осторожность.
Türkiyədə hava şəraiti ilə bağlı 24 vilayət üçün sarı xəbərdarlıq edilib
Türkiye issues yellow weather alerts for 24 provinces
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