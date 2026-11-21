Сегодня пройдут два матча второго игрового дня XII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, в 14:30 "Шамахы" примет "Туран Товуз" на городском стадионе Шамахы. Гости с 21 очком занимают третье место в турнирной таблице, хозяева с 14 очками - седьмое.

В 17:00 на "SOCAR Polymer Arena" "Шафа" (11-е место, 5 очков) встретится с "Габалой" (10-е место, 8 очков).

В первый день тура "Имишли" и "Зиря" сыграли вничью (2:2), а "Сабах" на выезде разгромил "Сумгайыт" (5:1).

Тур завершится 22 ноября.