Премьер-лига Азербайджана: Сегодня состоятся два матча XII тура
Футбол
- 21 ноября, 2026
- 09:18
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Сегодня пройдут два матча второго игрового дня XII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, в 14:30 "Шамахы" примет "Туран Товуз" на городском стадионе Шамахы. Гости с 21 очком занимают третье место в турнирной таблице, хозяева с 14 очками - седьмое.
В 17:00 на "SOCAR Polymer Arena" "Шафа" (11-е место, 5 очков) встретится с "Габалой" (10-е место, 8 очков).
В первый день тура "Имишли" и "Зиря" сыграли вничью (2:2), а "Сабах" на выезде разгромил "Сумгайыт" (5:1).
Тур завершится 22 ноября.
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