Капитан и защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк не исключил ухода из клуба по окончании сезона, когда истечет срок его действующего контракта.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, 35-летний нидерландский футболист заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру.

"Главное для меня - я хорошо себя чувствую, слежу за собой и считаю, что могу играть еще много лет. Посмотрим, что произойдет после этого сезона. Если кто-то сейчас утверждает, что знает, где я буду играть в следующем сезоне, то это неправда. На данный момент я и сам этого не знаю", - сказал ван Дейк.

Защитник подчеркнул, что сохраняет спокойствие и сосредоточен на ближайших матчах команды.

"Я сосредоточен только на том, что могу контролировать. Сейчас это матч с "Манчестер Юнайтед". Затем мы переключимся на Лигу чемпионов, а что произойдет в новом году - увидим", - отметил он.

Говоря о времени, проведенном в "Ливерпуле", футболист выразил благодарность клубу.

"Это было невероятное приключение. Этим летом исполнится почти 10 лет с момента моего прихода, и "Ливерпуль" стал огромной частью моей жизни. Я всегда буду благодарен за все, что произошло за эти годы. Если контракт будет продлен, тогда и посмотрим. Если нет, летом мне придется попрощаться", - добавил ван Дейк.

Нидерландский защитник выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.