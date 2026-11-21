"Zəngəzur" UEFA Regionlar Kubokunda bu gün ilk oyununa çıxacaq
Futbol
- 21 noyabr, 2026
- 10:01
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan təmsilçisi "Zəngəzur" UEFA Regionlar Kubokunda bu gün ilk oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, 7-ci qrupda yer alan komanda I turda Polşanın "Dolnoşlyonski" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Türkiyənin Manavqat şəhərindəki Arslan Zeki Demirci İdman Kompleksinin 2-ci meydançasında təşkil olunacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da start götürəcək.
Sözügedən qrupda həmçinin qardaş ölkə təmsilçisi "İstanbul" və Rumıniyanın "The Carpathians" klubları da mübarizə aparır.
Son xəbərlər
10:10
Harri Keyn zədə səbəbindən uzun müddət yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqFutbol
10:06
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.11.2026)Maliyyə
10:01
"Zəngəzur" UEFA Regionlar Kubokunda bu gün ilk oyununa çıxacaqFutbol
09:37
Qırğızıstanın səhiyyə naziri həmkarının ürəyində əməliyyat aparıbRegion
09:37
Azərbaycan və NATO logistik imkanlardan birgə istifadə mexanizmlərini müzakirə edibHərbi
09:34
Azərbaycan Basketbol Liqasında I turun təxirə salınmış bir oyunu bu gün keçiriləcəkKomanda
09:20
Video
Hikmət Hacıyev vyetnamlı müğənninin "Ey Vətən" ifası barədə: Əla tələffüz, gözəl ifaDaxili siyasət
09:18
Sumqayıtda yol çökübHadisə
09:07
Azərbaycan Premyer Liqası: XII turun növbəti görüşləri keçiriləcəkFutbol