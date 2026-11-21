Bakıda 74 yaşlı kişi futbol oynayarkən ölüb
Hadisə
- 21 noyabr, 2026
- 10:54
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakının Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində 74 yaşlı kişi futbol oynayarkən ölüb.
"Report" xəbər verir ki, qəsəbə ərazisində yerləşən stadionların birində futbol oynayan 1952-ci il təvəllüdlü Yusif Hüseynbala oğlu Əliyev infarktdan ölüb.
Araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
11:37
Vyetnam Prezidenti: Azərbaycanı regionda daimi mühüm strateji tərəfdaş kimi qəbul etmişikXarici siyasət
11:37
Bakıda kredit götürən şəxsin pulu oğurlanıbHadisə
11:33
İlham Əliyev: Vyetnamın müstəqillik mübarizəsi Azərbaycan xalqı tərəfindən həmişə dəstəklənibXarici siyasət
11:28
Foto
İlham Əliyevin Vyetnam Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub - YenilənibXarici siyasət
11:26
İmaməddin Xəlilov dünya çempionatının bürünc mükafatçısı olubFərdi
11:20
Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 %-ə yaxın artıbBiznes
11:20
Foto
Azərbaycanın 2 boksçusu U-23 Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlibFərdi
11:16
Krivoy Roqda raket zərbəsi nəticəsində 58 nəfər xəsarət alıb - YenilənibDigər ölkələr
11:12
"Çelsi" azarkeşlərinin davranışına görə 150 min funt sterlinq cərimələnibFutbol