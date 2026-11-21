Masallıda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 21 noyabr, 2026
- 10:55
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Masallı rayonunda ustanı elektrik cərəyanı vurub.
"Report" xəbər verir ki, rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü Fuad Kərimovu usta işlədiyi evdə elektrik cərəyanı vurub.
Xəstəxanaya yerləşdirilən kişi orada ölüb.
Rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
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