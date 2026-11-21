В Масаллы мастер погиб от удара электрическим током
Происшествия
- 21 ноября, 2026
- 11:03
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В Масаллинском районе мастер погиб от удара электрическим током.
Как сообщает Report, инцидент произошел с Фуадом Керимовым, 1976 года рождения, в доме, где он выполнял ремонтные работы.
Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту ведется расследование.
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