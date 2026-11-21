В Масаллинском районе мастер погиб от удара электрическим током.

Как сообщает Report, инцидент произошел с Фуадом Керимовым, 1976 года рождения, в доме, где он выполнял ремонтные работы.

Мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.