Европейский союз (ЕС) активно увеличивает потребность в альтернативных логистических путях и перерабатывающих мощностях в направлении Центральной Азии, но для полноценного запуска Среднего коридора потребуются капиталовложения на сумму 18,5 млрд евро.

Об этом сообщает Report со ссылкой на материалы аналитического агентства UkrAgroConsult по итогам саммита 4S Business Summit Rotterdam.

Как заявил в ходе мероприятия представитель нидерландской консалтинговой фирмы Panteia Арно Берджесс, курс ЕС на диверсификацию цепочек поставок минерального и аграрного сырья продиктован чрезмерной сосредоточенностью перерабатывающих мощностей в Китае. Согласно данным Panteia, основанным на оценках Международного энергетического агентства (МЭА), Китай контролирует порядка 92% мировых перерабатывающих мощностей в сегменте редкоземельных элементов и 92% выпуска аккумуляторного графита.

В сложившейся ситуации ЕС уделяет приоритетное внимание продвижению Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ), пролегающего через Каспийское море, Кавказский регион и Турцию. Железнодорожный участок маршрута имеет протяженность 4 256 км, морской отрезок через Каспий - 508 км, а грузопоток на маршруте предусматривает как минимум семь перевалочных операций. На данный момент пропускная способность коридора составляет ориентировочно 3,3 млн тонн грузов ежегодно.

Эксперты Panteia ожидают роста данного показателя до 11 млн тонн к 2030 году. Однако достижение этого целевого уровня требует масштабных инфраструктурных инвестиций и совершенствования системы управления маршрутом. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оценивает совокупный объем необходимых капиталовложений в 18,5 млрд евро, причем около 10 млрд евро потенциально могут быть направлены через программу ЕС Global Gateway. Эксперты считают, что определяющим фактором конкурентоспособности альтернативных маршрутов выступает надежность доставки, а не скорость.

К примеру, на европейском железнодорожном коридоре Рейн-Дунай в 2025 году лишь 31% отслеживаемых составов прибыли к месту назначения с задержкой не более 30 минут, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 42%. Помимо этого, только 29% длины маршрута отвечает стандарту состава протяженностью 740 метров. Исходя из этого, специалисты Panteia советуют рассчитывать сроки доставки на основе расширенного диапазона транзитного времени (в частности, по показателю P90), а не минимальных расчетных значений.

Проблемы с пропускной способностью продолжают оставаться актуальными и в Дунайско-Балканском регионе. По результатам заседания профильного железнодорожного коридора, прошедшего в Будапеште 13 октября 2026 года, участники отрасли предупредили о вероятных перебоях в 2027 году вследствие ремонтных работ на участках в Сербии, а также на румынско-болгарском направлении. Альтернативные маршруты через пограничные переходы Джурджу-Русе, Калафат-Видин и Негру-Водэ - Кардам могут обусловить необходимость перехода на тепловозную тягу, задействования дополнительных локомотивов или формирования составов уменьшенной массы. В качестве альтернативного решения компания Akdoğan Train Cargo намерена в январе 2028 года запустить интермодальное сообщение между Турцией и Европой. На дунайском направлении и в черноморских портовых комплексах также сохраняются инфраструктурные ограничения.

Участники рынка румынского порта Констанца фиксируют ярко выраженную сезонность зерновых грузопотоков, нехватку железнодорожных подъездных путей и доминирование автомобильного транспорта при доставке зерна в порт, что в период сбора урожая систематически вызывает заторы. Операторы дунайских перевозок, со своей стороны, обращают внимание на риски, обусловленные нестабильностью уровней воды для судоходства. В целях создания единой транспортной цепочки в Panteia предложили укрепить координацию между портами Роттердам и Констанца, при которой последний мог бы служить входной точкой для грузов, а Роттердам - центром переработки сырья и обслуживания подвижного состава. В компании подчеркнули, что данное предложение пока остается на концептуальном уровне.

Аналитики UkrAgroConsult констатируют, что на фоне перестройки логистических схем в Черноморско-Дунайско-Балканском регионе инвестиции все больше направляются в сторону маршрутов с прогнозируемыми сроками доставки. При этом первоочередная модернизация необходима для пограничных переходов, портовых терминалов и пунктов смены железнодорожной колеи, задержки на которых ведут к росту расходов на демередж, хранение и финансирование поставок, а коммерческая жизнеспособность сервисов находится в прямой зависимости от обеспечения обратной загрузки.

Согласно данным Министерства транспорта Казахстана, в 2019 году по ТМТМ было перевезено 759 тыс. тонн, в 2020 году - 783 тыс. тонн, в 2021 году - 586 тыс. тонн, в 2022 году - 1,485 млн тонн, в 2023 году - 2,764 млн тонн, в 2024 году - 4,484 млн тонн.

По данным Организации тюркских государств, в 2025 году объем грузов, перемещенных по Среднему коридору, составил 4,7 млн тонн, а к 2027 году ожидается его увеличение еще на 10%. К 2027 году пропускная способность Среднего коридора способна достичь отметки в 10 млн тонн ежегодно, что усилит транзитный потенциал Азербайджана и откроет возможности для привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктурные проекты.

Целевой ориентир по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут на 2030 год установлен на уровне 11,4 млн тонн.

Согласно прогнозам Всемирного банка, совокупный объем грузовых перевозок по ТМТМ к 2040 году способен достичь отметки в 32,1 млн тонн