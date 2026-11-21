Из-за сильного снегопада в японской Фукусима 1,4 тыс. человек оказались в изоляции
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 10:57
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Из-за сильного снегопада 1 400 человек оказались отрезанными от внешнего мира в деревне Китасиобара в префектуре Фукусима (Япония).
Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на местные власти.
Среди пострадавших 900 человек - это местные жители, а остальные - туристы, остановившиеся в отелях и апартаментах в районе Урабандай и деревне Китасиобара. Этот горный район популярен среди туристов.
Местные власти также сообщили, что некоторые дороги в этом районе были заблокированы поваленными деревьями.
Кроме того, упавшие на линии электропередач деревья препятствуют восстановительным работам, а отключение электроэнергии затронуло около 700 домохозяйств. По имеющимся данным, пострадавших пока нет.
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