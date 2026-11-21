Из-за сильного снегопада 1 400 человек оказались отрезанными от внешнего мира в деревне Китасиобара в префектуре Фукусима (Япония).

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших 900 человек - это местные жители, а остальные - туристы, остановившиеся в отелях и апартаментах в районе Урабандай и деревне Китасиобара. Этот горный район популярен среди туристов.

Местные власти также сообщили, что некоторые дороги в этом районе были заблокированы поваленными деревьями.

Кроме того, упавшие на линии электропередач деревья препятствуют восстановительным работам, а отключение электроэнергии затронуло около 700 домохозяйств. По имеющимся данным, пострадавших пока нет.