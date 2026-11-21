В Баку 74-летний мужчина скончался во время игры в футбол.

Как сообщает Report, инцидент произошел на одном из стадионов, расположенных на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района столицы.

Юсиф Гусейнбала оглу Алиев (1952 г.р.) перенес инфаркт во время игры. Спасти его жизнь не удалось.

Проводится расследование.