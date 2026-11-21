В РФ 10 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 11:03
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В Хабаровске (РФ) в результате утечки хлора в бассейне пострадали 10 человек.
Как сообщает Report, об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.
Согласно информации, среди пострадавших трое детей.
"Трое детей госпитализированы в краевую детскую больницу имени А. К. Пиотровича в состоянии средней тяжести, семеро взрослых - в городскую больницу имени А. М. Войно-Ясенецкого", - уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, один из пострадавших взрослых находится в реанимации, остальные шестеро проходят лечение в отделении токсикологии.
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