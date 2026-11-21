В Хабаровске (РФ) в результате утечки хлора в бассейне пострадали 10 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

Согласно информации, среди пострадавших трое детей.

"Трое детей госпитализированы в краевую детскую больницу имени А. К. Пиотровича в состоянии средней тяжести, семеро взрослых - в городскую больницу имени А. М. Войно-Ясенецкого", - уточнили в ведомстве.

По данным Минздрава, один из пострадавших взрослых находится в реанимации, остальные шестеро проходят лечение в отделении токсикологии.