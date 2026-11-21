Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, планирующим поездки в выходные дни, с рекомендацией воздержаться от выезда на технически неисправных автомобилях.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, рост интенсивности движения на дорогах повышает риск дорожно-транспортных происшествий, а на фоне характерной для текущего сезона неустойчивой погоды эта вероятность возрастает еще больше.

"К сожалению, игнорирование необходимых правил безопасности перед выездом и беспечность за рулем нередко приводят к тяжелым авариям в выходные", - подчеркнули в ГУГДП.

В ведомстве призвали водителей, отправляющихся в дорогу, не выезжать на неисправном транспортном средстве; учитывать дорожные и погодные условия; не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии; строго соблюдать скоростной режим, а также правила обгона и маневрирования.