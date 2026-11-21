В Сумгайыте вновь обрушился участок дороги на улице Узеира Гаджибейли
Происшествия
- 21 ноября, 2026
- 09:40
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В Сумгайыте на улице Узеира Гаджибейли обрушился очередной участок дороги.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, на место прибыли сотрудники Государственного агентства водных ресурсов.
Приняты меры безопасности, начались восстановительные работы.
Отметим, что на этой улице провалы дорожного полотна фиксировались и ранее. Несколько дней назад был устранен один из них, а несколькими месяцами ранее отремонтировали другой участок. Нынешний случай стал третьим по счету.
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