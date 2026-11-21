Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере военной логистики
Армия
- 21 ноября, 2026
- 09:49
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В Главном управлении логистики Министерства обороны Азербайджана состоялась встреча с делегацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), посвященная механизмам логистической поддержки операций (OLSP).
Как сообщили Report в Министерстве обороны, стороны обсудили перспективы сотрудничества, обеспечение военной мобильности, устойчивость цепочек снабжения и совместное использование логистических ресурсов стран - членов НАТО.
Кроме того, участники обменялись мнениями об организации учебных мероприятий для военнослужащих и применении инструментов NSPA и OLSP.
Azərbaycan və NATO logistik imkanlardan birgə istifadə mexanizmlərini müzakirə edib
Azerbaijan, NATO discuss cooperation in military logistics
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