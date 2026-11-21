Хикмет Гаджиев поделился видео исполнения песни "Эй, Вэтэн" вьетнамской певицей
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2026
- 09:28
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Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал в соцсети X видео выступления вьетнамской певицы на официальном приеме в честь президента Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"В рамках официального визита президента Ильхама Алиева во Вьетнам на официальном приеме вьетнамская певица исполнила нашу известную песню, известную в народе под названием "Эй, Вэтэн". Отличное произношение и прекрасное исполнение! Полное название песни – "Сердце, полное мелодий", композитор – Эльза Ибрагимова".
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