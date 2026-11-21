Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.11.2026)
Финансы
- 21 ноября, 2026
- 10:10
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
92,57
|
-0,09
|
31,72
|
WTI (долл/барр)
|
83,41
|
-0,31
|
25,99
|
Золото (доллар/унция)
|
3 515,40
|
-15,40
|
-825,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 147,33
|
-949,73
|
84,04
|
S&P 500
|
6 910,39
|
-265,44
|
64,89
|
Nasdaq
|
22 617,73
|
-1 261,47
|
-624,26
|
Nikkei
|
56 436,65
|
-3 007,56
|
6 097,17
|
Dax
|
24 802,78
|
-661,03
|
312,37
|
FTSE 100
|
10 346,34
|
-106,34
|
414,96
|
CAC 40 INDEX
|
7 927,75
|
-152,99
|
-221,75
|
ShanghaiComposite
|
3 531,12
|
-46,50
|
-437,72
|
BIST 100
|
11 131,32
|
-268,77
|
-130,20
|
RTS
|
902,39
|
-27,90
|
-211,74
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,0968
|
-0,0010
|
- -0,0777
|
GBP/USD
|
1,3084
|
-0,0021
|
-0,0389
|
USD/JPY
|
158,5700
|
-0,6200
|
2,1200
|
USD/RUB
|
81,9787
|
0,0012
|
3,2287
|
USD/TRY
|
50,5407
|
-0,0348
|
7,5845
|
USD/CNY
|
6,6710
|
-0,0011
|
-0,3180
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.11.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.11.2026)
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