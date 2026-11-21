Цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,48 доллара США, или 1,5%, и составила 96,93 доллара.

Как сообщил Report источник на нефтяном рынке, январские фьючерсы на нефть марки Brent составили 91,24 доллара.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 2,04 доллара или 2,17% - до 91,98 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.