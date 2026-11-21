Грузовой поезд сошел с рельсов недалеко от Сеула
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 10:25
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Пять вагонов товарного поезда в Южной Корее сошли с рельсов недалеко от административного центра Седжона, в результате чего движение поездов между городами Тэджон и Чхонан было приостановлено.
Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.
Сообщается, что поезд из 21 вагона сошел с рельсов после срабатывания автоматической системы аварийного торможения при въезде на станцию Соджон-ри в Седжоне, примерно в 120 километрах к югу от Сеула.
Когда поезд сошел с рельсов, он врезался в стальную опорную колонну и сломал ее, в результате чего оборвались контактные линии электропередачи и произошло отключение электроэнергии между станциями Чхонан и Чонуи.
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