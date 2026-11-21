Пять вагонов товарного поезда в Южной Корее сошли с рельсов недалеко от административного центра Седжона, в результате чего движение поездов между городами Тэджон и Чхонан было приостановлено.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

Сообщается, что поезд из 21 вагона сошел с рельсов после срабатывания автоматической системы аварийного торможения при въезде на станцию ​​Соджон-ри в Седжоне, примерно в 120 километрах к югу от Сеула.

Когда поезд сошел с рельсов, он врезался в стальную опорную колонну и сломал ее, в результате чего оборвались контактные линии электропередачи и произошло отключение электроэнергии между станциями Чхонан и Чонуи.