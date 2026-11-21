Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли возглавил делегацию страны на первом Форуме межцивилизационного диалога, который проходит 20–22 ноября в Нью-Дели в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили Report в Министерстве культуры, цель форума - изучение общего цивилизационного наследия, укрепление связей между народами и развитие межкультурного сотрудничества.

В программе мероприятия предусмотрены выступление премьер-министра Индии Нарендры Моди, культурные презентации, выставки и тематические дискуссии.

В рамках форума состоялась сессия открытия с участием министров культуры и представителей стран-участниц.

Выступая на сессии, министр культуры Адиль Керимли подчеркнул важность продвижения межкультурного диалога, сохранения культурного наследия и укрепления взаимопонимания между народами.

Основной целью форума является изучение общего цивилизационного наследия, укрепление связей между народами и расширение международного сотрудничества в сфере культуры.