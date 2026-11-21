Вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничительные зоны в восточной части Финского залива для судоходства и авиации.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ВС Финляндии в соцсети X.

"Эта превентивная мера направлена на обеспечение безопасности посторонних лиц и создание условий для деятельности органов власти в случае необходимости отражения атак беспилотников. Вооруженные силы установили временные ограничения в восточной части Финского залива: в воздушном пространстве в 4:15, а в морской зоне – в 4:20", - сказано в сообщении.

По данным государственного сервиса Fintraffic, ограничения касались морской зоны возле города Котка.

Вооруженные силы Финляндии в этом году несколько раз вводили временные запретные зоны в Финском заливе.