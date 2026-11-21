В Ираке из-за взрыва на электростанции погибли четверо, ранены 35 человек
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 11:56
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
По меньшей мере четыре человека погибли, 35 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего на электростанции "Аль-Харта" в южной иракской провинции Басра.
Как передает Report, об этом сообщают иракские медиа.
Большинство пострадавших - это жители домов, расположенных вблизи электростанции.
Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.
Отмечается, что мощность электростанции "Хартха" составляет 800 МВт, на момент пожара она функционировала на уровне около 400 МВт.
İraqda baş verən partlayış nəticəsində 4 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb
Four killed, 35 injured in fire at power plant in Iraq
Последние новости
13:25
UKMTO: Второй за сутки танкер поражен у берегов Омана - ОбновленоДругие страны
13:12
Германские компании посетят Азербайджан для изучения возможностей в сфере устойчивого туризмаТуризм
12:58
В воскресенье в Баку воздух прогреется до 18 градусовЭкология
12:48
В Баку в аптеке незаконно продавали сильнодействующие препараты, ввезенные контрабандой из ИранаДругие
12:45
Фото
Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Вьетнама в расширенном составе - ОбновленоВнешняя политика
12:28
В Турции при ДТП с микроавтобусом, перевозившим тело умершего, пострадал 31 человекВ регионе
12:11
То Лам: Вьетнам всегда рассматривал Азербайджан как важного стратегического партнера в регионеВнешняя политика
12:11
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ всегда поддерживал борьбу Вьетнама за независимостьВнешняя политика
12:03
В Эстонии в небо подняли авиацию НАТО из-за дроновДругие страны