По меньшей мере четыре человека погибли, 35 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего на электростанции "Аль-Харта" в южной иракской провинции Басра.

Как передает Report, об этом сообщают иракские медиа.

Большинство пострадавших - это жители домов, расположенных вблизи электростанции.

Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

Отмечается, что мощность электростанции "Хартха" составляет 800 МВт, на момент пожара она функционировала на уровне около 400 МВт.