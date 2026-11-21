Нидерландская банковская группа ING определяет фискальную цену отсечения (стоимость безубыточности консолидированного бюджета) Азербайджана на 2027 год на отметке порядка 70 долларов за баррель нефти.

Об этом сообщил Report главный экономист ING по странам Кавказа, Центральной Азии и России Дмитрий Долгин.

Как он пояснил, сокращение объемов нефтедобычи в стране действительно выступает одним из факторов, создающих повышательное давление на стоимость нефти марки Brent, требуемую для обеспечения сбалансированности бюджета. При этом оценка ING по фискальной точке безубыточности на 2027 год ($70/барр.) по-прежнему находится ниже базового прогноза группы по средней стоимости Brent на аналогичный период, составляющего 77 долларов за баррель.

"С учетом этого мы продолжаем прогнозировать, что консолидированный бюджет (Азербайджана - ред.) будет удерживать умеренный профицит на уровне около 1% ВВП", - указал Д. Долгин.

Экономист банковской группы подчеркнул, что согласно базовому сценарию нынешняя бюджетная траектория не приведет к исчерпанию суверенных накоплений страны при условии, что государственные расходы не увеличатся существенно быстрее текущих прогнозов.

Согласно расчетам ING, устойчивость фискальной позиции дополнительно подкрепляется значительным объемом суверенных активов, оцениваемых приблизительно в 115% ВВП, в том числе активами Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на уровне около 100% ВВП.

Касаясь долгосрочных перспектив, Д. Долгин добавил, что бюджетная устойчивость Азербайджана будет во все большей степени определяться темпами развития частного сектора. По его мнению, усиление роли частного бизнеса позволит уменьшить зависимость экономического роста от прямых государственных расходов и будет способствовать сдерживанию фискальной цены отсечения нефти со стороны расходной части бюджета.

Как отмечалось ранее, по прогнозам ING, рост ВВП Азербайджана в 2027 году ускорится до 3%.

Отметим, что отношение дефицита сводного бюджета Азербайджана к ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне около 2% (при дефиците 2,8 млрд манатов). При этом дефицит государственного бюджета ожидается на уровне около 3,1-3,2 млрд манатов, или 2,2% к ВВП.

В следующем году объем валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 141 млрд манатов. Это означает реальный рост на 2,7% по сравнению с 2026 годом.

В проекте госбюджета Азербайджана на 2027 год цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.